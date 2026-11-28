В Нерюнгринском районе Якутии за один день погибли два работника угледобывающих предприятий. По фактам несчастных случаев организованы проверки, сообщила прокуратура республики.

Обе трагедии произошли 26 ноября. На шахте «Восточная Денисовская» погиб мастер подземных самоходных машин 1982 года рождения, а на шахте «Инаглинская» — горнорабочий 2000 года рождения.

По данным регионального управления СК России, первого работника зажало между ковшом погрузочной машины и другим транспортным средством. Второй горняк попал под шнек комбайна во время добычи угля. Оба скончались от полученных травм.

По факту гибели сотрудника шахты «Инаглинская» возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть человека. На втором предприятии проводится процессуальная проверка.

Следователи осмотрели места происшествий и приступили к изучению производственной документации. Назначены судебные экспертизы, опрашиваются очевидцы и должностные лица предприятий. Прокуратура также проверит соблюдение требований охраны труда.

Напомним, 27 октября в Алданском районе Якутии два человека погибли при взрыве газового баллона на предприятии. Трагедия произошла на территории артели «Прогресс». Ещё одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Месяцем ранее произошёл взрыв на Эльгинском угольном месторождении. По факту гибели рабочих следователи возбудили уголовное дело.