В ЯНАО объявили режим беспилотной опасности
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Режим беспилотной опасности ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.
«Беспилотная опасность на территории ЯНАО», — говорится в сообщении в MAX.
Ранее Life.ru сообщал, что 9 сентября режим беспилотной опасности на Ямале продлился более пяти часов. Тогда предупреждение действовало на всей территории автономного округа.
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