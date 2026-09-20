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Регион
Опубликовано 20 сентября, 07:21

В ЯНАО объявили режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Режим беспилотной опасности ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

«Беспилотная опасность на территории ЯНАО», — говорится в сообщении в MAX.

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Ранее Life.ru сообщал, что 9 сентября режим беспилотной опасности на Ямале продлился более пяти часов. Тогда предупреждение действовало на всей территории автономного округа.

Больше новостей об угрозах БПЛА и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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