В ЯНАО объявили режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности ввели на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

«Беспилотная опасность на территории ЯНАО», — говорится в сообщении в MAX.

Ранее Life.ru сообщал, что 9 сентября режим беспилотной опасности на Ямале продлился более пяти часов. Тогда предупреждение действовало на всей территории автономного округа.