В Японии 28 сотрудников легкоатлетического турнира попали в больницу
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Двадцать восемь сотрудников легкоатлетического чемпионата в японском Киото доставили в больницы с признаками возможного пищевого отравления. Об инциденте сообщило агентство Kyodo.
Всё произошло на стадионе «Такебиси», где с 11 по 13 сентября проходит 74-й Всеяпонский корпоративный чемпионат по лёгкой атлетике. Плохо стало организаторам, судьям, техническим помощникам и другому персоналу.
По обновлённым данным организаторов, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё трое — в состоянии средней степени тяжести. Спортсменов, тренеров, представителей команд и зрителей среди госпитализированных нет.
Предварительно, причиной недомогания могли стать заказанные для персонала ланч-боксы. После обеда люди начали жаловаться на рвоту и диарею. Окончательные выводы должны сделать санитарные службы.
Соревнования продолжились по расписанию, поскольку происшествие почти не повлияло на их проведение. Заключительный день турнира отменять не стали, однако организаторы отказались от работы фудтраков и провели дополнительную дезинфекцию помещений.
Ранее Роспотребнадзор начал проверку сообщений об отравлении российских туристов в пятизвёздочном отеле в Турции. У отдыхающих наблюдались признаки острой кишечной инфекции.
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