В Токио задержали 32-летнюю чемпионку по кикбоксингу Рину Окамото, выступающую под псевдонимом Панчан Рина. Спортсменку подозревают в избиении бойфренда, которого она ранее выбрала среди 260 претендентов на специальном кастинге. Об этом сообщает японский телеканал TBS.

По данным следствия, вечером 26 ноября между влюблёнными произошла ссора. Предположительно, спортсменка повалила мужчину, несколько раз ударила его кулаками по лицу и пнула в живот. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, а восстановление после травм, по оценкам врачей, займёт около двух недель.

История знакомства пары началась летом 2026 года, когда Окамото устроила на YouTube кастинг бойфрендов. На участие откликнулись около 260 мужчин. После нескольких этапов отбора спортсменка остановилась на офисном работнике, который младше неё на шесть лет. В середине октября пара объявила о начале отношений.

Примечательно, что 25 ноября влюблённые вместе участвовали в открытой тренировке по кикбоксингу. Уже на следующий день произошёл конфликт, после которого мужчине потребовалась помощь врачей.

После сообщений о задержании руководство японской организации KNOCK OUT объявило о бессрочном отстранении спортсменки от соревнований до выяснения обстоятельств дела.

Окамото уже попадала в поле зрения правоохранителей. В декабре 2022 года её задерживали по подозрению в продаже плаката с поддельными автографами известных бойцов. Впоследствии дело в отношении спортсменки было прекращено без предъявления обвинения.

Ранее Life.ru сообщал о задержании мужчины в Красноярске, которого подозревают в систематическом избиении супруги. По версии следствия, на протяжении 2025–2026 годов он неоднократно применял к женщине физическое насилие, причиняя ей физические и психические страдания. Мужчине предъявили обвинения в истязании и хулиганстве с применением насилия.