В Японии мужчину арестовали за выброшенные у чужого дома обёртки от онигири

В Японии восьми упаковок от еды оказалось достаточно, чтобы отправить местного жителя в полицию. В городе Кобе задержали 57-летнего мужчину, который несколько раз выбрасывал мусор на парковку чужого дома, сообщает газета Kobe Shimbun.

Первый случай произошёл 4 сентября около 04:50 утра. Мужчина оставил возле частного дома пять пластиковых обёрток от онигири, традиционных японских рисовых треугольников. Спустя шесть дней он снова появился на том же участке и выбросил ещё три упаковки от других продуктов.

Хозяева недвижимости обратились к правоохранителям. Как выяснила Shueisha Online, мусор возле дома появлялся на протяжении нескольких месяцев. Родственники прежнего владельца установили камеры наблюдения, которые зафиксировали мужчину, почти каждую ночь приезжавшего на мопеде. Позднее полицейские установили его личность.

Выяснилось, что несколько лет назад подозреваемый на автомобиле столкнулся с мопедом прежнего хозяина дома. По сведениям источников издания, стороны урегулировали конфликт без обращения в полицию, однако у автомобилиста могла сохраниться обида. При этом бывший владелец недвижимости умер около года назад, о чём задержанный узнал только на допросе.

Мужчина признал, что действительно оставлял мусор на чужой парковке. Его задержали 19 октября по подозрению в нарушении японского закона об обращении с отходами, а после допроса отпустили.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России даже выброшенные рядом с мусорным контейнером осколки посуды могут обернуться штрафом. Юрист Михаил Салкин пояснял, что оставлять отходы возле баков, на лестничных клетках и у мусоропроводов запрещено. За подобные нарушения гражданам грозит взыскание в размере от двух до трёх тысяч рублей.