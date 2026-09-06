В Японии назвали Россию виновной в атомных бомбардировках

Почётный профессор Университета Васэда Тэцуо Арима заявил, что ответственность за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки лежит на СССР и современной России. Такое мнение он высказал в соцсети X.

«Россия несёт ответственность за атомные бомбардировки», — написал Арима.

По его версии, США могли не применять ядерное оружие против Японии, если бы Советский Союз не стремился быстро расширить своё влияние в Азии. Арима считает, что одним из мотивов Вашингтона было стремление продемонстрировать СССР силу нового оружия и ограничить советское влияние в регионе.

При этом непосредственно атомные удары по японским городам нанесли Соединённые Штаты. 6 августа 1945 года американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму, а 9 августа второй удар был нанесён по Нагасаки.

Сам Арима специализировался в Васэда на исследованиях СМИ и истории коммуникаций. Сейчас университет указывает его в статусе почётного профессора.

Ранее Life.ru рассказывал, что Мария Захарова заявила о многолетней зависимости Японии от США после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. По оценке представителя МИД России, Вашингтон использовал ядерные удары не только как военную акцию, но и как инструмент давления. Захарова также подчёркивала, что среди жертв были мирные жители, не имевшие отношения к японскому милитаризму.