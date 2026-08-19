Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 09:15

«Под гнётом зависимости»: Захарова раскрыла последствия атомных ударов США по Японии

Захарова: Атомные бомбардировки поставили Японию в зависимость от США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки позволили США на десятилетия поставить Японию в зависимое положение, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По её оценке, Вашингтон стремился не просто запугать страну, а продемонстрировать, что способен в любой момент повторить подобное воздействие.

Дипломат подчеркнула, что удары привели к страданиям в том числе людей, которые не имели отношения к японскому милитаризму. Последствия трагедии сказались и на дальнейшем восприятии японцами отношений с США.

«Деградация политиков»: В России оценили протест Японии из-за визита Путина на Итуруп
«Деградация политиков»: В России оценили протест Японии из-за визита Путина на Итуруп

«На них уже воздействовали не с целью возможного, потенциального придуманного устрашения, а именно конкретно воздействовав на них таким образом, чтобы они жили под гнётом тотальной зависимости, в первую очередь ментально», — подчеркнула Захарова в эфире радио Sputnik.

Она также отметила, что рядовым японцам сложно выйти за пределы сформированных представлений о прошлом. Изменить ситуацию помогло бы сохранение полноценной памяти о трагедии и её причинах.

«Три раза прокукарекать»: Захарова высмеяла протест Японии из-за визита Путина на Итуруп
«Три раза прокукарекать»: Захарова высмеяла протест Японии из-за визита Путина на Итуруп

Ранее МИД России призвал Японию прямо назвать США автором атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В ведомстве обратили внимание, что на памятных мероприятиях японские официальные лица не упомянули страну, применившую ядерное оружие.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Япония
  • США
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar