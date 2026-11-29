Япония вряд ли согласится разместить на своей территории американское ядерное оружие или полностью откажется от действующих неядерных принципов. Такое мнение высказал журналистам профессор Высшей школы государственной политики Токийского университета Кадзуто Судзуки во время брифинга в Токио.

«О том, чтобы отрицать, менять или отменять все три неядерных принципа целиком, вообще не идёт речи, поэтому Япония не рассматривает отказ от всех трёх сразу, реалистично такую ситуацию трудно себе представить», — пояснил эксперт.

По его оценке, Токио в любом случае сохранит запреты на производство и владение ядерным оружием. Судзуки напомнил, что Япония остаётся единственной страной, пережившей атомные бомбардировки в ходе войны. Именно этот исторический опыт во многом определяет отношение японского общества к подобным вооружениям.

При этом профессор допустил обсуждение третьего принципа, запрещающего ввоз ядерного оружия на территорию страны. Теоретически его пересмотр мог бы позволить американским подводным лодкам с ядерными боеголовками заходить в японские порты. Однако сведения о наличии такого вооружения на конкретных кораблях США строго засекречены, что, по мнению Судзуки, затрудняет реализацию подобного сценария.

Эксперт также прокомментировал идею размещения американских ядерных боеприпасов в Японии по аналогии с совместными ядерными миссиями НАТО. Несмотря на обсуждение этой концепции, он считает её осуществление маловероятным.

«Размещение американского ядерного оружия на территории Японии на нынешнем этапе трудно себе представить», — подчеркнул профессор.

Дискуссия о будущем неядерной политики усилилась на фоне пересмотра японских документов в сфере национальной безопасности. Премьер-министр Санаэ Такаити заявляла о приверженности действующим принципам, но не исключала возможность изменения подходов в будущем. До вступления в должность она допускала пересмотр запрета на ввоз ядерного оружия ради укрепления военного союза с Вашингтоном.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на улучшение отношений с Японией после контакта президента России Владимира Путина с японским премьер-министром Санаэ Такаити на саммите АТЭС.