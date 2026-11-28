Похлопала по спине, но осталась без ответа: В Японии заговорили о проблемах в отношениях с США
Josei Jishin: Трамп проигнорировал премьера Японии Такаити на саммите АТЭС
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Президент США Дональд Трамп оставил без ответа попытку премьер-министра Японии Санаэ Такаити заговорить с ним на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Как пишет японский журнал Josei Jishin, эпизод произошёл 19 ноября, а его видеозапись разошлась по социальным сетям.
По данным издания, Такаити похлопала американского лидера по спине, пытаясь привлечь его внимание. Главный редактор онлайн-издания Arc Times Тосихико Огата увидел в этом эпизоде признак проблем в отношениях Токио и Вашингтона.
Огата также рассказал о беседе с журналистом The New York Times Дэвидом Сангером. Тот отметил, что не увидел в отношении Трампа к Такаити той теплоты, которую американский президент проявлял к бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ.
По мнению Сангера, для Токио сейчас особенно важно получить от Вашингтона подробную информацию об итогах переговоров лидеров США, России и Китая. При этом, как отмечает Josei Jishin, после саммита Трамп всё же созвонился с Такаити. Разговор длился около 20 минут.
Ранее Life.ru сообщал, что в МИД России выразили надежду на улучшение отношений с Японией после общения Владимира Путина и Санаэ Такаити на полях саммита в Шэньчжэне. Напомним, они договорились продолжить контакты на разных уровнях. Примечательно, что руководители России и Японии в последний раз встречались в сентябре 2019 года.