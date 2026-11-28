Президент США Дональд Трамп оставил без ответа попытку премьер-министра Японии Санаэ Такаити заговорить с ним на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Как пишет японский журнал Josei Jishin, эпизод произошёл 19 ноября, а его видеозапись разошлась по социальным сетям.

По данным издания, Такаити похлопала американского лидера по спине, пытаясь привлечь его внимание. Главный редактор онлайн-издания Arc Times Тосихико Огата увидел в этом эпизоде признак проблем в отношениях Токио и Вашингтона.

Огата также рассказал о беседе с журналистом The New York Times Дэвидом Сангером. Тот отметил, что не увидел в отношении Трампа к Такаити той теплоты, которую американский президент проявлял к бывшему премьеру Японии Синдзо Абэ.