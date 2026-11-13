Власти Японии рассматривают возможность временно забирать в государственную собственность стратегически важные промышленные предприятия, если их владельцы не могут позволить себе модернизацию оборудования. Под действие нового механизма могут попасть химические и металлургические производства, сообщает газета Nikkei.

Инициативу прорабатывает Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Речь идёт прежде всего о заводах, выпускающих материалы, без которых невозможно обеспечить работу других отраслей. Если единственный отечественный производитель прекратит выпуск такой продукции из-за изношенного оборудования, страна рискует оказаться в зависимости от зарубежных поставщиков.

Предполагается, что государственные структуры смогут временно выкупать производственные мощности и обновлять их за счёт бюджета. При этом повседневное управление заводами останется за прежними частными операторами. После завершения модернизации активы планируется возвращать в частный сектор.

Как уточняет японское агентство Kyodo, обсуждение инициативы началось 12 ноября на заседании экспертной группы. Новый механизм могут включить в план обеспечения экономической безопасности страны, который собираются обновить весной 2027 года. Затем потребуется подготовить необходимые законодательные изменения.

Действующее законодательство Японии уже предусматривает возможность временного приобретения государством производственных активов при угрозе прекращения поставок критически важной продукции. Однако, по данным Nikkei, на практике такой механизм до сих пор не применялся. Какие именно предприятия могут перейти под контроль государства, пока не определено.

Отдельно Токио готовит меры по поддержке оборонной промышленности. Речь идёт о возможной национализации некоторых военных заводов ради увеличения выпуска вооружений и боеприпасов. По информации Kyodo, соответствующий законопроект планируется представить парламенту в начале 2027 года. Власти рассчитывают облегчить модернизацию предприятий и освоение новых видов вооружений, включая беспилотные системы с искусственным интеллектом.