В Японии предложили ввести обязательную регистрацию иностранных агентов

В Японии могут обязать регистрироваться граждан и организации, которые продвигают интересы иностранных правительств. Новые правила затронут в том числе политических консультантов, сотрудников аналитических центров и рекламных агентств. Об этом сообщает газета Nikkei.

Инициативу обсуждают в рамках подготовки законодательства о противодействии шпионажу и иностранному вмешательству. Предполагается, что люди и компании, работающие по поручению зарубежных властей, должны будут раскрывать информацию о своей деятельности. За нарушение установленных требований могут предусмотреть наказание.

Поводом для изменений стали опасения японских властей по поводу скрытого влияния на внутреннюю политику страны. Национальное полицейское управление выделило несколько возможных способов такого вмешательства: попытки воздействовать на чиновников, распространение информации для изменения общественного мнения и результатов выборов, а также предоставление материальных выгод ради нужных решений.

Сейчас японские законы позволяют преследовать за сбор секретных сведений и отдельные виды подрывной деятельности. Однако специальных механизмов для регулирования скрытого иностранного лоббизма в стране пока нет.

Предложения представили 26 октября на заседании экспертного совета при канцелярии премьер-министра. Участники также обсудили опыт США, Великобритании и Франции, где уже действуют системы контроля за деятельностью представителей иностранных интересов.

При этом окончательные критерии регистрации ещё предстоит определить. В ходе обсуждения прозвучали опасения, что слишком широкие ограничения могут затронуть законную работу исследователей и журналистов. Правительство рассчитывает подготовить соответствующий законопроект для рассмотрения парламентом в 2027 году.

Тема шпионажа недавно стала причиной дипломатических разногласий между Москвой и Токио. В середине октября в Сахалинской области задержали корреспондента японской газеты «Хоккайдо симбун» Юки Имаи. По данным ФСБ, журналист собирал сведения об обороноспособности России для передачи японской разведке. В отношении него возбудили уголовное дело.