В Японии в результате кибератаки произошла утечка персональных данных клиентов культурного центра NHK — дочерней компании одноимённого общественного вещателя. Инцидент мог затронуть около 1,21 млн человек, сообщает Nikkan Sports со ссылкой на компанию.

Среди скомпрометированных сведений — имена, адреса и номера телефонов. Утечка затронула зарегистрированных на сайте пользователей, а также тех, кто за последние пять лет записывался на занятия по телефону или лично.

По данным компании, сведения о банковских счетах и кредитных картах в число похищенных данных не вошли.

Вечером 28 ноября обслуживающая информационную систему организация уведомила центр о кибератаке. Работу сайта приостановили, а последующая проверка подтвердила утечку. Компания принесла извинения клиентам и пообещала принять меры для предотвращения подобных инцидентов.