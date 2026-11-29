В Японии произошла утечка данных более 1,2 млн пользователей центра NHK
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Японии в результате кибератаки произошла утечка персональных данных клиентов культурного центра NHK — дочерней компании одноимённого общественного вещателя. Инцидент мог затронуть около 1,21 млн человек, сообщает Nikkan Sports со ссылкой на компанию.
Среди скомпрометированных сведений — имена, адреса и номера телефонов. Утечка затронула зарегистрированных на сайте пользователей, а также тех, кто за последние пять лет записывался на занятия по телефону или лично.
По данным компании, сведения о банковских счетах и кредитных картах в число похищенных данных не вошли.
Вечером 28 ноября обслуживающая информационную систему организация уведомила центр о кибератаке. Работу сайта приостановили, а последующая проверка подтвердила утечку. Компания принесла извинения клиентам и пообещала принять меры для предотвращения подобных инцидентов.
Ранее Life.ru сообщал о предполагаемой утечке данных клиентов приложения AB.MONEY блогера Саши Belair. В открытом доступе оказались сведения о доходах и местах проживания пользователей.