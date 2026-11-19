Надзорный орган немецкой земли Гессен начал проверку Deutsche Bank после обнаружения масштабной утечки внутренних документов. Ведомство выясняет, насколько надёжно кредитная организация защищала персональные данные клиентов и выполнила ли требования законодательства об уведомлении пострадавших. Об этом сообщил уполномоченный по защите данных Гессена Александр Роснагель в интервью Handelsblatt.

«В настоящее время я проверяю, принял ли Deutsche Bank надлежащие технические и организационные меры, чтобы обеспечить уровень защиты, соответствующий риску», — заявил Роснагель. По его словам, банк официально сообщил надзорному органу об инциденте, после чего ведомство запросило дополнительные документы и сведения.

Поводом для проверки стала передача международной группе журналистов около 15 млн внутренних файлов Deutsche Bank. Материалы изучили представители нескольких СМИ. Публикации на их основе затронули прежние операции банка с российскими предпринимателями и финансистом Джеффри Эпштейном. Журналисты обнаружили свидетельства того, что сотрудники неоднократно обращали внимание руководства на подозрительные операции и возможные нарушения, связанные с отмыванием денег и санкциями. Утечка затронула не только деловую переписку. Среди файлов оказались копии удостоверений личности, домашние адреса и сведения об активах клиентов.

Немецкий регулятор проверяет сразу несколько обстоятельств: соответствовали ли меры информационной безопасности характеру обрабатываемых данных, вовремя ли Deutsche Bank уведомил надзорное ведомство и предупредил ли людей, чья информация могла оказаться под угрозой.

По европейскому регламенту GDPR компании должны сообщать о нарушениях защиты персональных данных надзорным органам, как правило, в течение 72 часов после обнаружения инцидента. Если утечка создаёт высокий риск для прав и свобод граждан, организация обязана также без неоправданной задержки проинформировать самих пострадавших. Бывший уполномоченный по защите данных земли Баден-Вюртемберг Штефан Бринк назвал произошедшее тревожным. По его оценке, характер попавшей в чужие руки сведений создаёт для банка серьёзные юридические и финансовые риски.

За нарушение ряда требований европейского регламента предусмотрены штрафы до 10 млн евро или 2% мирового годового оборота компании — в зависимости от того, какая сумма больше. Бринк также допустил, что требования пострадавших о компенсации могут исчисляться миллионами евро. При этом наличие нарушений ещё предстоит установить.

В Deutsche Bank заявили, что проинформировали компетентные органы и поддерживают с ними связь. Там также сообщили, что связывались с клиентами и сотрудниками, которых инцидент мог затронуть существенным образом. При этом собственная проверка банка не выявила признаков компрометации действующей IT-инфраструктуры, доступа к платёжной информации или учётным данным.