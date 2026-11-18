Белоруссия готова вновь отправлять свои товары на экспорт через порты Прибалтики, но лишь при соблюдении ряда условий. Как заявил глава МИД республики Максим Рыженков в интервью индийскому телеканалу CNN-News18, европейским соседям придётся гарантировать, что ограничения на белорусский транзит больше не повторятся.

«Однако для этого мы должны получить от этих стран железные гарантии того, что ситуация с ограничениями в отношении белорусской стороны больше не повторится», — подчеркнул министр.

При этом Минск не собирается отказываться от уже налаженных маршрутов ради возвращения в балтийские порты. По словам дипломата, даже если прежние направления вновь станут приоритетными, через них будут перевозить только дополнительные объёмы продукции, не задействованные в нынешней торговле.

Рыженков считает, что отказ от перевалки белорусских удобрений обернулся серьёзными финансовыми потерями прежде всего для самих стран Балтии. Республика смогла перестроить логистику, а доходы от транспортировки грузов теперь получают белорусские и российские предприятия, а также компании других государств-партнёров.

Одним из крупнейших покупателей белорусского калия остаётся Индия, куда ежегодно поставляют около миллиона тонн удобрений. Министр заверил, что Минск намерен наращивать экспорт и выполнять обязательства перед Нью-Дели, несмотря на санкции ЕС. Дополнительно белорусские власти планируют проработать транспортные маршруты по направлению Север — Юг, чтобы сделать поставки более устойчивыми.

Ранее Life.ru рассказывал, что Литва выступила против возобновления транзита белорусских калийных удобрений через свою территорию. Глава литовского МИД Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс не видит оснований для смягчения европейских ограничений даже на фоне переговоров Минска и Вашингтона. До введения санкций значительная часть белорусского калия отправлялась на мировые рынки через порт Клайпеды.