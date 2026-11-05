Разведывательное подразделение Сухопутных сил самообороны Японии собирало сведения о жителях страны, не раскрывая, кто с ними общается. Среди прочего военные фиксировали политические взгляды, религиозные убеждения и сексуальные предпочтения. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на бывших сотрудников подразделения и полученную копию отчёта.

В отчёте был 41 пункт, включая адрес, номер телефона, место работы и внешние приметы. По словам собеседников Kyodo, сотрудники знакомились с выходцами из стран Юго-Восточной Азии и Африки, живущими в Японии, а также с японскими исследователями. Одной из целей был поиск людей, готовых сотрудничать с разведкой.

Как утверждают бывшие сотрудники, планы контактов и предлоги для знакомства заранее согласовывали с руководством. Собранные сведения хранили внутри подразделения, а сами отчёты, по данным агентства, не регистрировали как официальные документы.

Kyodo допускает, что такие методы могли нарушать японский закон о защите персональных данных. Министр обороны Синдзиро Коидзуми ранее говорил, что ведомство не выявило ненадлежащих действий. Существование отчётов он не подтвердил.

Ранее Life.ru сообщал, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити отвергла утверждения о разведывательной деятельности Токио в России. Она ответила на вопрос журналистов после задержания японского корреспондента на Сахалине.