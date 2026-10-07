В Японии выбрали главную соню — победительница получила $14 тысяч

В Токио прошёл необычный турнир по сну Mattrace by Koala, участники которого соревновались в том, кто быстрее заснёт и крепче проспит. Победительницей стала девушка под псевдонимом Suimii — за лучший результат она получила 2,22 млн иен (около $14 тысяч), сообщает TV Asahi.

Соревнование состоялось 5 октября. Несколько десятков участников легли на матрасы с датчиками сна и должны были проспать до 90 минут. Победителя определяли по тому, насколько быстро человек засыпал и насколько качественным был его сон.

Организатором выступила Koala Sleep Japan. Ещё до старта проект собрал более 45 тысяч заявок, а конкурс на участие превысил 760 человек на место.

Suimii после победы рассказала, что собирается потратить часть приза на переезд, поскольку хочет начать жить отдельно. Ещё одна её цель — купить «кровать как у принцессы».

Организаторы объяснили идею турнира желанием привлечь внимание к проблеме недосыпа в Японии. По данным OECD за 2021 год, средняя продолжительность сна японцев составляла 7 часов 24 минуты — один из самых низких показателей среди стран организации.

В сентябре Life.ru писал, что в британском Ланкашире прошёл необычный турнир, где участники боролись на ринге, залитом примерно 1500 литрами густой подливы. Победителей там определяли не только по борьбе, но и по зрелищности выступления и реакции публики.