В Ярославле двоих подростков госпитализировали после столкновения мотоцикла с легковым автомобилем. Об этом сообщило региональное УМВД в «Максе».

Авария произошла вечером 23 ноября на улице Красноборской. По предварительным данным, женщина 1969 года рождения за рулём Renault Logan ехала со стороны проспекта Авиаторов и на перекрёстке с улицей Серго Орджоникидзе начала поворачивать налево.

В этот момент навстречу прямо двигался мотоцикл Kugoo, на котором находились двое несовершеннолетних юношей. Как считают в полиции, автомобилистка не уступила ему дорогу, что привело к столкновению.

«В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла Kugoo, двое несовершеннолетних юношей, с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении УМВД.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал о похожем ДТП в Симферополе, где двое 14-летних школьников на питбайке столкнулись с автомобилем Hyundai Solaris. По предварительным данным, 22-летний водитель иномарки выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу мини-мотоциклу. Оба подростка получили травмы, а на законного представителя одного из них составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.