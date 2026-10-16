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Опубликовано 16 октября, 02:01

В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за беспилотной опасности

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Движение транспорта ограничили на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — говорится в заявлении.

Водителям рекомендовали отказаться от поездок в этом направлении или объехать перекрытый участок. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности. Жителям необходимо дождаться отмены сигнала «Беспилотная опасность».

Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59
Число сбитых беспилотников на подлёте к Москве достигло 59

Ранее в Аксайском районе Ростовской области после падения беспилотника загорелись производственно-складские помещения. На месте работают экстренные службы. Под удар также попали Чертковский район и Батайск. В Ростовской области сохраняется беспилотная и ракетная опасность.

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Тимур Хингеев
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