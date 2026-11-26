Полиция Ярославля начала проверку после жалоб студенток медицинского колледжа на домогательства со стороны 73-летнего преподавателя физкультуры. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МВД.

О ситуации в учебном заведении ранее рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, более 20 студенток направили коллективное обращение руководству колледжа, пожаловавшись на неподобающее поведение педагога. Среди девушек есть несовершеннолетние.

При этом некоторые учащиеся и выпускники встали на защиту преподавателя, заявив, что за годы обучения не замечали за ним подобного поведения.

В правоохранительных органах уточнили, что заявлений непосредственно от студенток в полицию и следственные органы не поступало.

В администрации медколледжа сообщили, что уже провели внутреннюю проверку по полученным обращениям и продолжают взаимодействовать с силовиками. Результаты разбирательства пока не раскрываются.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку аналогичных жалоб в Омске. В домогательствах к несовершеннолетним студенткам обвинили народного артиста России Александра Гончарука, преподававшего актёрское мастерство в музыкально-педагогическом колледже. После огласки истории педагог написал заявление об увольнении.