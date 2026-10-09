В Ярославле задержали мужчину, угрожавшего ножом 15-летнему подростку

Полицейские установили личность мужчины, который угрожал ножом 15-летнему подростку в автобусе. Инцидент произошёл в Ярославле, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, конфликт начался в салоне автобуса на участке между остановками «улица Чехова» и «площадь Карла Маркса». Взрослый пассажир поссорился с 15-летним юношей и во время перепалки достал нож.

Правоохранители разыскали подозреваемого. Им оказался мужчина 1985 года рождения, которого после установления личности доставили в отдел полиции.

«Впоследствии личность подозреваемого установлена оперативниками, мужчина 1985 года рождения доставлен в отдел полиции... Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Москве 16-летний подросток получил ножевое ранение в спину во время массовой драки. Конфликт произошёл вечером 6 октября после встречи двух групп молодых людей и, по предварительным данным, начался из-за дорогой одежды одного из участников. На шестерых подростков напала группа примерно из десяти человек, после чего завязалась потасовка. Один из юношей попытался убежать, но получил удар ножом в спину и травму глаза, после чего его доставили в больницу.