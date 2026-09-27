В ЮАР ищут серийного маньяка, подозреваемого в убийствах девяти женщин

Жители муниципалитета Экурхулени в ЮАР встревожены серией смертей женщин, тела которых находят в разных районах с июля. Утром 26 сентября в районе Тембиса-Саут обнаружили тело ещё одной женщины, ставшее десятым в этой серии, пишет The Tanzania Times.

Погибшую нашли на кладбище Муифонтейн в секции Вусимуси. Изначально полиция подтвердила только сам факт обнаружения тела и начала осмотр места происшествия. Позже правоохранители установили личность женщины — её звали Нтомбифутху Нксумало.

По данным полиции, у погибшей были тяжёлые травмы головы, а рядом с телом обнаружили камни. Следователи допускают, что её могли забить, при этом видимых ножевых ранений на месте не нашли. Перед смертью Нксумало находилась в местном заведении вместе с подругой, после чего ушла оттуда с неизвестным мужчиной.

Жители, живущие возле кладбища, рассказали следователям, что поздно вечером слышали женские крики и просьбы о помощи. Полиция установила предполагаемый адрес мужчины, который мог быть связан с убийствами. Однако он уехал в провинцию Лимпопо. Там подозреваемого обнаружили и задержали в его доме.

По данным южноафриканских СМИ, ранее по одному из эпизодов были задержаны две женщины, однако их связь с остальными убийствами следствие не установило. Власти создали специализированную группу, которая занимается проверкой возможных связей между делами. Расследование продолжается, а полиция пока не заявляла, что за всеми случаями стоит один человек.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в баре в посёлке Ведела к западу от Йоханнесбурга погибли 17 человек, ещё 15 получили ранения. Нападение произошло 26 сентября. По предварительной информации, около восьми человек, вооружённых автоматами АК-47 и пистолетами, сначала открыли огонь по людям возле заведения. Затем они ворвались внутрь и продолжили стрельбу. В полиции уточнили, что нападавшие обыскали некоторых посетителей и забрали у них мобильные телефоны.