В ЮАР нашли тело десятой убитой женщины, полиция заговорила о серийном маньяке

Тело женщины обнаружили на кладбище Муифонтейн в южноафриканском Экурхулени. Это уже десятая погибшая женщина, найденная в этом районе за последние два месяца. Об этом сообщила представитель полиции бригадный генерал Бренда Муриди.

Тело обнаружили утром 26 сентября в районе Тембиса-Саут. На место прибыли криминалисты и другие специалисты.

«На данном этапе мы можем подтвердить только обнаружение тела», — сказала она, уточнив, что подробности появятся после предварительного расследования.

По данным eNCA, погибшая была частично обнажена. Её личность и точная причина смерти пока не установлены.

После новой находки комиссар полиции Гаутенга Томми Мтомбени заявил, что следователи не исключают версию о серийном убийце. Правоохранители заметили сходство между некоторыми преступлениями, однако пока не могут подтвердить, что все десять случаев связаны между собой.

Ранее Life.ru писал о расследовании гибели девяти женщин в Экурхулени. Их тела находили с начала июля в разных частях муниципалитета, причём несколько жертв обнаружили за короткий промежуток времени и неподалёку друг от друга. Тогда полиция уже создала специальную группу для проверки возможной связи между убийствами. К 21 сентября восемь погибших удалось опознать, а по одному из эпизодов были задержаны подозреваемые.