В Югре ввели выплаты супругам за 75 и 80 лет совместной жизни

В Ханты-Мансийском автономном округе расширили выплаты супругам, прожившим вместе несколько десятилетий. О новых мерах поддержки сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

Теперь пары, отметившие 75-летие совместной жизни, смогут получить единовременное пособие в размере 75 тысяч рублей. Для супругов, которые состоят в браке 80 лет, выплата составит 80 тысяч рублей. Решение приняли на заседании правительства региона.

«Расширяем действующую меру социальной поддержки — единовременное пособие супругам в связи с юбилеем совместной жизни. Сейчас оно предусмотрено для пар, отметивших 70 лет брака», — сообщил Кухарук.

По его словам, принято решение установить выплаты и для супругов, находящихся в браке 75 и 80 лет. До сих пор в Югре такая мера распространялась на пары, отпраздновавшие до 70 лет совместной жизни. Размер выплаты был связан с продолжительностью брака. Теперь региональные власти добавили ещё две юбилейные даты.

Подобные выплаты действуют и в других российских регионах, однако суммы и условия отличаются. Например, в Челябинской области супругам за 70 лет брака выплачивают 150 тысяч рублей, а в Москве размер поддержки за 65 и 70 лет совместной жизни в 2026 году составляет 44,4 тысячи рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, в каких регионах России супругам платят за долгий брак. Такие меры поддержки действуют как минимум в 26 субъектах страны, при этом условия получения и суммы заметно различаются.