В Югре задержали 18-летнего студента колледжа, который продавал доступ к аккаунтам в мессенджере. Сведения от более чем 200 учётных записей могли попасть к зарубежным мошенникам, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание студента из ХМАО, который продавал доступ к аккаунтам в мессенджере. Видео © Telegram / Ирина Волк

«По версии следствия, эта информация использовалась зарубежными аферистами для реализации мошеннических схем в отношении жителей нашей страны», — рассказала Волк.

Предварительно установлено, что с весны 2025 года по июнь 2026-го юноша покупал на маркетплейсах сим-карты разных операторов. Неустановленный сообщник активировал их с использованием персональных данных третьих лиц.

Затем студент регистрировал номера в мессенджере и продавал неизвестным сведения, необходимые для входа в созданные аккаунты. Задержали подозреваемого сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД совместно с полицейскими Нефтеюганска.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 274.5 УК РФ — об участии в незаконной деятельности по передаче данных для регистрации или авторизации в интернете. Студент находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Эта статья действует с 1 сентября 2025 года. Максимальное наказание по её второй части — два года лишения свободы.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Петербурге мужчины, подозреваемого в передаче аккаунтов украинским мошенникам. По данным полиции, за такую работу он получал по 500 долларов в месяц на криптокошелёк. При обыске у него обнаружили 325 сим-карт и шесть телефонов.