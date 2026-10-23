Засор канализации из SIM-карт помог выйти на банду с россиянином в Южной Корее

Обломки SIM-карт в забитой канализации помогли полиции южнокорейского Пусана раскрыть сеть, обслуживавшую телефонных мошенников. Среди заключённых под стражу — гражданин России, которого следствие считает организатором поставок оборудования. Об этом сообщает Newsis со ссылкой на полицию.

Расследование началось в феврале, когда при прочистке трубы в жилом доме обнаружили множество фрагментов карточек. По версии полиции, использованные в мошеннических звонках номера блокировали, после чего карты разрезали и выбрасывали, в том числе в унитаз.

Изучив записи камер и пути передачи оборудования, следователи вышли на других участников. Всего полиция сообщила о задержании 101 человека, включая 84 поставщиков SIM-карт. Под стражу заключили 16 фигурантов.

По данным следствия, устройства позволяли маскировать зарубежные интернет-звонки под местные мобильные номера. Оборудование ввозили под видом жёстких дисков и размещали в арендованном жилье. Участников набирали через русскоязычные объявления о работе в Telegram.

Полиция связывает эту инфраструктуру с обманом 19 потерпевших, которым звонили от имени прокуратуры. Установленный ущерб оценивается примерно в 1,5 млрд вон (около 1,12 млн долларов). При обысках изъяли 400 устройств для подмены номеров и более 5,2 тысячи SIM-карт.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании двух предполагаемых операторов GSM-шлюза в Петербурге. По версии СК, молодые люди обслуживали SIM-боксы по указаниям кураторов из Telegram.