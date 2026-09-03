В Южно-Сахалинске ограничат движение автомобилей из-за парада в честь 3 сентября

В Южно-Сахалинске автомобилистам 2 и 3 сентября придётся учитывать сразу несколько зон ограничений. Город готовит площадки и маршруты к параду в честь победы над Японией и завершения Второй мировой войны, поэтому часть улиц временно освободят от транспорта, а на некоторых участках запретят парковаться. Об этом сообщили в администрации Южно-Сахалинска.

Первым изменится режим на улице Горнолыжной: до 14:00 2 сентября автомобили нельзя будет оставлять возле верхней парковки, а проезд к самой площадке закроют. Вечером ограничения перенесутся к зданию городской администрации на Ленина, 173 — там с 19:00 и до 11:00 следующего дня будет действовать запрет на парковку.

Основные перекрытия начнутся утром 3 сентября. С 7:00 до 13:00 транспорт не сможет воспользоваться улицей Горького между Коммунистическим проспектом и Тихоокеанской, Коммунистическим проспектом на отрезке от Горького до Комсомольской и переулком Алтайским до въезда на территорию «Гидростроя». Перекрытие Горького затронет и автобусные маршруты. На время проведения мероприятий общественный транспорт направят в объезд по Комсомольской и проспекту Победы.

Для зрителей предусмотрят отдельный порядок прохода. На пути к месту торжеств установят КПП с рамками металлодетекторов — со стороны дороги на «Горный воздух» и возле городской спортивной школы по плаванию на Коммунистическом проспекте. Городская администрация рекомендует заранее учитывать временную схему движения при выборе маршрута.

Ранее стало известно, что запланированные школьные торжества в Слюдянском районе Иркутской области больше не будут проводить на улице — учащихся соберут в помещениях. Поводом стали всё более частые появления медведей в населённых пунктах. Помимо этого, на ночное время в районе установили комендантский час. Ограничение действует ежедневно с 21:00 до 7:00.