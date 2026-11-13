В южнокорейском Пусане задержали российского моряка, который остановил поезд метро аварийным рычагом, а затем угнал автомобиль со стоянки пожарной части. Мужчина успел проехать на чужой машине около 14 километров, прежде чем его остановила полиция. По предварительным данным, россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал SBS.

Инцидент произошёл поздно вечером 12 ноября. Моряк, которому чуть больше 20 лет, ехал в поезде первой линии метро, когда около 23:30 внезапно привёл в действие рычаг аварийной остановки возле станции Тонмэ. Состав остановился, а сам нарушитель скрылся. Из-за его действий движение задержалось примерно на две минуты.

На этом приключения россиянина не закончились. Выбравшись из подземки, он добрался до расположенной неподалёку пожарной части, заметил на парковке незапертый автомобиль и, предположительно, угнал его. За рулём чужой машины мужчина отправился в другой район города.

Около трёх часов ночи 13 ноября полицейские получили сообщение о подозрительном водителе, который, вероятно, находился в нетрезвом состоянии. Нарушителя остановили и задержали в районе Пусанджин. При этом проходить проверку на алкоголь он отказался.

Сейчас россиянина проверяют на причастность к нарушению закона о безопасности железнодорожного транспорта, краже автомобиля и отказу от освидетельствования на алкоголь. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и рассматривают возможность обращения в суд за ордером на арест.

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