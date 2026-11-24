Власти Южной Кореи обещают выплачивать до 500 миллионов вон (около 370 тысяч долларов) за информацию о списывании на едином вступительном экзамене в университеты «сунын». Минимальное вознаграждение за подтверждённый случай составляет 100 миллионов вон (примерно 74 тысячи долларов). Об этом сообщила Комиссия по борьбе с коррупцией и защите гражданских прав Республики Корея.

Размер выплаты будет зависеть от количества выявленных нарушителей. При этом максимальная сумма за один случай может достигать 500 миллионов вон. Ранее комиссия объявляла о вознаграждении до 100 миллионов вон, однако 23 ноября власти решили существенно увеличить выплаты на фоне скандалов с использованием современных технологий для обмана на экзаменах.

Сообщить о нарушениях можно через специальный портал Clean Portal, лично обратившись в комиссию, либо отправив заявление по почте. Ведомство обещает сохранять конфиденциальность заявителей и предоставлять им защиту в случае угроз. Период приёма сообщений продлится с 20 ноября 2026 года по 19 января 2027-го.

Особые условия предусмотрели для самих нарушителей. Если участник экзамена добровольно признается в списывании и сообщит о других причастных к нему людях, ему обещают смягчить наказание, сохранив право на получение полного вознаграждения за предоставленную информацию.