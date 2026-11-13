В Забайкальском крае передали в суд уголовное дело руководителей энергетической компании ТГК-14, которых обвиняют в хищении и отмывании почти 4,5 миллиарда рублей. По версии следствия, деньги, предназначенные для ремонта теплосетей и оборудования ТЭЦ, выводили через подконтрольную фирму, а затем возвращали фигурантам в виде зарплат, премий и дивидендов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурантами стали председатель совета директоров компании Константин Люльчев и его заместитель Виктор Мясник. Как установили следователи, с 2022 по 2025 год они организовали заключение экономически необоснованных сделок. Средства перечисляли за якобы оказанные услуги, аренду офисных помещений и погашение кредитов.

«Так, по версии следствия, было похищено и легализовано несколько миллиардов рублей», — пояснила Волк.

Общий ущерб, согласно материалам расследования, оценивается примерно в 4,5 миллиарда рублей. Уголовное дело разрослось до 84 томов. За время расследования правоохранители допросили более 60 свидетелей, а на имущество обвиняемых наложили арест. Люльчеву и Мяснику вменяют мошенничество и легализацию преступных доходов в особо крупном размере. Обвинительное заключение уже утверждено прокурором, теперь материалы рассмотрит суд.

ТГК-14 обеспечивает теплом и электроэнергией потребителей Забайкальского края и Бурятии. В структуру компании входят семь теплоэлектроцентралей. При этом прокуратура ранее потребовала вернуть государству акции энергокомпании. Ведомство оспаривает сделку по продаже ценных бумаг, заключённую в декабре 2021 года. В рамках разбирательства суд уже ограничил распоряжение частью акций предприятия.

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