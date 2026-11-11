Таганский суд Москвы приговорил бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова к 14 годам колонии строгого режима по совокупности двух уголовных дел. Ранее экс-чиновник получил 12 лет лишения свободы, а теперь к его сроку добавились ещё два года.

«Окончательно назначить Абызову наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил решение суд.

Новое дело связано с мошенничеством при инвестировании средств Российской венчурной компании (РВК). По нему суд назначил Абызову шесть с половиной лет лишения свободы, однако с учётом предыдущего приговора окончательный срок составил 14 лет.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении ущерба на сумму около 353 миллионов рублей. Абызову также назначен штраф в размере 80,1 миллиона рублей, установлен трёхлетний запрет на занятие определённых должностей в государственных органах. Экс-министра постановили лишить ордена Дружбы.

По версии следствия, речь идёт о хищении пяти миллионов долларов, которые РВК вложила в американскую компанию Alion Energy, занимавшуюся технологиями в сфере солнечной энергетики. Обвинение считает, что Абызов организовал мошенническую схему с привлечением инвестиций и последующим выводом средств.

Сам бывший чиновник вину не признал. Его защита настаивала на отсутствии доказательств причастности к преступлению и истечении срока давности уголовного преследования.

В декабре 2023 года Абызова уже приговорили к 12 годам колонии и штрафу в 80 миллионов рублей. Тогда его признали виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и других преступлениях.

Ранее Life.ru сообщал, что прокуратура потребовала назначить Абызову 15 лет колонии строгого режима и штраф в 90 миллионов рублей. Защита, напротив, просила суд полностью оправдать бывшего министра.