Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в селе Баляга Петровск-Забайкальского муниципального округа. Тела погибших обнаружили во время тушения одноэтажного здания. Об этом сообщили в Следственном комитете России по Забайкальскому краю.

Пожар произошёл ночью 27 ноября. По данным регионального управления МЧС, огонь охватил 92 квадратных метра. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 10:34 по местному времени (04:34 мск).

Погибшими оказались родители и их дети в возрасте девяти и 13 лет. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли вещественные доказательства и назначили судебные экспертизы.

По предварительной версии следствия, причиной пожара мог стать поджог. На месте обнаружили следы легковоспламеняющейся жидкости, а также предсмертную записку главы семьи. Её содержание, по данным СК, указывает на возможную причастность мужчины к преступлению.

Уголовное дело возбудили по статье об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённом общеопасным способом. Обстоятельства гибели семьи устанавливаются.

Ранее в Салехарде при пожаре в частном доме погибли женщина и трое детей. Ещё один мужчина смог выбраться из горящего здания, ему оказали медицинскую помощь.