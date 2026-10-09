В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае с 8 октября из-за риска завоза ящура из соседних стран. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своём канале в MAX.

По словам главы края, Всемирная организация здравоохранения животных фиксирует вспышки заболевания в сопредельных государствах. Чтобы не допустить распространения инфекции в Забайкалье, ветеринарной службе поручили провести бустерную вакцинацию животных в 12 приграничных округах.

«Поручили ветеринарной службе края провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах, держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги», — сообщил Осипов.

Главы приграничных округов должны ограничить выпас животных в десятикилометровой зоне от государственной границы. На остальной территории необходимо организовать контролируемый выпас, актуализировать хозяйственные книги и информировать жителей о профилактике заболевания.

Владельцев животных призвали не выпускать их на бесконтрольный выпас, предоставлять скот ветеринарам для осмотра и вакцинации и незамедлительно сообщать специалистам о падеже или массовом заболевании. Продавать продукцию животного происхождения следует только при наличии ветеринарных документов.

Краевому Минфину поручено выделить деньги из резервного фонда на закупку дополнительной вакцины против ящура.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия продолжает сталкиваться с риском завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа на фоне напряжённой эпидемиологической обстановки во многих странах. По её словам, источником распространения болезней могут стать как приезжающие иностранцы, так и россияне, возвращающиеся из отпуска или деловых поездок. При этом ситуация в разных государствах существенно отличается, а в некоторых сохраняется высокий уровень эпидемиологических рисков.