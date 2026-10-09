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Опубликовано 9 октября, 03:36

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы ящура

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Shishkina

Режим повышенной готовности ввели в Забайкальском крае с 8 октября из-за риска завоза ящура из соседних стран. Об этом сообщил губернатор региона Александр Осипов в своём канале в MAX.

По словам главы края, Всемирная организация здравоохранения животных фиксирует вспышки заболевания в сопредельных государствах. Чтобы не допустить распространения инфекции в Забайкалье, ветеринарной службе поручили провести бустерную вакцинацию животных в 12 приграничных округах.

«Поручили ветеринарной службе края провести бустерную вакцинацию против ящура в 12 приграничных округах, держать силы и средства наготове, чтобы быстро локализовать и ликвидировать очаги», — сообщил Осипов.

Главы приграничных округов должны ограничить выпас животных в десятикилометровой зоне от государственной границы. На остальной территории необходимо организовать контролируемый выпас, актуализировать хозяйственные книги и информировать жителей о профилактике заболевания.

Владельцев животных призвали не выпускать их на бесконтрольный выпас, предоставлять скот ветеринарам для осмотра и вакцинации и незамедлительно сообщать специалистам о падеже или массовом заболевании. Продавать продукцию животного происхождения следует только при наличии ветеринарных документов.

Краевому Минфину поручено выделить деньги из резервного фонда на закупку дополнительной вакцины против ящура.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что Россия продолжает сталкиваться с риском завоза инфекционных заболеваний из-за рубежа на фоне напряжённой эпидемиологической обстановки во многих странах. По её словам, источником распространения болезней могут стать как приезжающие иностранцы, так и россияне, возвращающиеся из отпуска или деловых поездок. При этом ситуация в разных государствах существенно отличается, а в некоторых сохраняется высокий уровень эпидемиологических рисков.

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Виталий Приходько
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