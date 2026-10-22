В Запорожье мужчина инсценировал «бусификацию» сотрудниками ТЦК, чтобы сделать предложение своей женщине. Видео разошлось по соцсетям и вызвало споры: многие сочли такое предложение неуместным на фоне принудительной мобилизации.

В Запорожье мужчина инсценировал «бусификацию» ради предложения девушке. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zptown

На записи мужчину силой заталкивают в микроавтобус на глазах у его девушки. Вскоре он возвращается с цветами и обручальным кольцом и предлагает ей выйти замуж. Девушка согласилась. В ходе «празднования» толпа заблокировала дорогу, запустив синие шашки.

В комментариях пользователи раскритиковали выбор сценария для предложения. Они напомнили, что задержания с посадкой в микроавтобусы для многих украинцев связаны с реальным страхом и негативным опытом, поэтому превращать подобные ситуации в розыгрыш — сомнительная идея.

А ранее на Украине 37-летний мужчина женился на 52-летней матери своей возлюбленной, чтобы сбежать из страны под видом сопровождающего супруги с инвалидностью. Однако семейная афера провалилась на границе с Молдавией. Пару остановили в пункте пропуска «Могилёв — Подольский». Выяснилось, что официальный брак мужчина заключил всего три месяца назад. При этом «молодожёны» уверяли пограничников, что их связывает настоящая любовь, а разница в возрасте в 15 лет ничуть не мешает семейному счастью. Мужчину развернули, а материалы о предполагаемой афере передали в полицию для проверки по статье о незаконной переправке людей через государственную границу.