В подконтрольном Киеву Запорожье полностью остановили движение транспорта по мостам через Днепр и плотине ДнепроГЭС. Об ограничениях сообщил в соцсети руководитель украинской военной администрации Михаил Семикин.

Власти не назвали конкретную причину перекрытия переправ. В украинских мониторинговых сообществах предупреждали об угрозе ударов корректируемыми авиабомбами по региону.

Местные власти уже предупреждала водителей, что движение по мостам и плотине может временно останавливаться из соображений безопасности.

Ранее Life.ru писал, что 29 ноября российские войска атаковали мост Преображенского через Днепр в Запорожье. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для перевозки военных грузов в зону боевых действий. О масштабах повреждений в сообщении не уточнялось.