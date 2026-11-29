В Запорожье перекрыли движение по мостам и плотине ДнепроГЭС в ожидании атак РФ
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В подконтрольном Киеву Запорожье полностью остановили движение транспорта по мостам через Днепр и плотине ДнепроГЭС. Об ограничениях сообщил в соцсети руководитель украинской военной администрации Михаил Семикин.
Власти не назвали конкретную причину перекрытия переправ. В украинских мониторинговых сообществах предупреждали об угрозе ударов корректируемыми авиабомбами по региону.
Местные власти уже предупреждала водителей, что движение по мостам и плотине может временно останавливаться из соображений безопасности.
Ранее Life.ru писал, что 29 ноября российские войска атаковали мост Преображенского через Днепр в Запорожье. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для перевозки военных грузов в зону боевых действий. О масштабах повреждений в сообщении не уточнялось.
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