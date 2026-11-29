В подконтрольном украинским властям Запорожье прогремела серия взрывов. Об этом сообщает агентство «Общественное. Новости».

На момент появления сообщений в городе действовала воздушная тревога. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Сегодня, 29 ноября, российские войска нанесли удар по автомобильному и железнодорожному мосту Преображенского через Днепр в подконтрольном Киеву Запорожье. По данным Минобороны РФ, переправа использовалась для доставки военных грузов в зону боевых действий в Донбассе.