Украинские военные атаковали беспилотником пассажирский поезд «Москва — Климово» в Новозыбкове Брянской области. В результате ещё одной атаки ВСУ в Погарском районе получил ранения местный житель. Об этом написал губернатор региона Егор Ковальчук.

В момент удара поезд находился на отстое, никто не пострадал. Беспилотник повредил крышу одного из вагонов.

В посёлке Белевица Погарского района при взрыве дрона-камикадзе осколочные ранения получил 57-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.