ВСУ атаковали пассажирский поезд «Москва — Климово» в Брянской области
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Украинские военные атаковали беспилотником пассажирский поезд «Москва — Климово» в Новозыбкове Брянской области. В результате ещё одной атаки ВСУ в Погарском районе получил ранения местный житель. Об этом написал губернатор региона Егор Ковальчук.
В момент удара поезд находился на отстое, никто не пострадал. Беспилотник повредил крышу одного из вагонов.
В посёлке Белевица Погарского района при взрыве дрона-камикадзе осколочные ранения получил 57-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, накануне возле села Спиридонова Буда Злынковского района украинский беспилотник атаковал маршрутное такси. Осколочные ранения получил 56-летний водитель, его госпитализировали. Пассажиров в салоне не было.