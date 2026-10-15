Сотрудник школы в Запорожской области тайно передавал украинской разведке информацию о российских военных и в итоге получил 13 лет колонии строгого режима. Как сообщили в областном суде, осуждённый работал заведующим хозяйством одного из учебных заведений Токмакского района.

В Запорожской области школьный завхоз получил 13 лет за шпионаж в пользу ВСУ. Фото © Макс / Запорожский областной суд

К сотрудничеству с украинскими спецслужбами мужчина 1969 года рождения приступил после начала специальной военной операции. Согласно материалам дела, он выступал против СВО и решил использовать свои наблюдения за российскими подразделениями в интересах противника.

На протяжении примерно полутора лет завхоз отслеживал военную активность в районе. Его интересовали маршруты передвижения техники, места расположения военнослужащих и размещения вооружения. Полученные сведения он собирался передавать представителям ВСУ.

Летом 2023 года мужчина выяснил, где в лесостепной местности находятся российские бойцы и военная техника. Эту информацию он отправил знакомому сотруднику украинской разведывательной структуры, с которым поддерживал связь через мобильный мессенджер.

Позднее эксперты установили, что полученные противником данные позволяли выбрать цель и подготовить обстрел российских позиций. Сведений о том, что такой удар действительно состоялся, суд не приводил.

Мужчину признали виновным в шпионаже по статье 276 УК РФ. Следующие 13 лет ему предстоит провести в исправительной колонии строгого режима. После освобождения в течение года для него будут действовать дополнительные ограничения.

Ранее Life.ru сообщал о приговоре бывшей журналистке из Мелитополя, передававшей украинским спецслужбам данные о российских военных. Женщина собирала сведения о передвижениях военнослужащих и техники, а также адреса административных зданий. Суд назначил ей 15 лет лишения свободы.