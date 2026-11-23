«Трёхсторонние» — вот какое слово в заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о переговорах по Украине может оказаться «самым страшным» для европейских политиков, считает обозреватель kp.ru Евгений Умеренков. По его мнению, Москва, Вашингтон и Киев готовятся к новой встрече, а Брюсселю места за столом пока не отвели.

Меж тем, ЕС уже выбрал своих переговорщиков и, по оценке журналиста, рассчитывает на решающий голос. Он напомнил о позиции канцлера Германии Фридриха Мерца. После встречи «коалиции желающих» в Берлине политик заявил, что конфликт можно завершить только дипломатическим путём, и назвал сохранение территориальной целостности Украины условием мира.