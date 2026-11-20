В Зеленограде 38-летний мужчина выпрыгнул из окна третьего этажа, пытаясь скрыться от полицейских. В результате он получил перелом лодыжки, пишет сайт MK.ru.

Инцидент произошёл в ночь на 20 ноября в 15-м микрорайоне города. Около двух часов ночи сотрудники полиции приехали по адресу для задержания местного жителя, однако тот решил уйти от правоохранителей через окно.

Попытка побега закончилась травмами. При падении мужчина повредил лодыжку и ушиб копчик. Скрыться ему не удалось, пострадавшего доставили в больницу.