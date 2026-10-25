В Зеленограде нашли мать девятидневного младенца, брошенного на улице

Женщина, оставившая девятидневного сына возле многоэтажки в Зеленограде, объяснила свой поступок страхом потерять сожителя. Её личность установили правоохранители, сообщили в прокуратуре Москвы.

Выяснилось, что мать ребёнка родилась в 1999 году. По её словам, мальчик появился на свет 16 октября, а 24 октября, сразу после выписки из роддома, она оставила его возле жилого дома.

Женщина пояснила, что опасалась разрыва отношений с сожителем. Именно этим она объяснила своё решение оставить новорождённого без присмотра.

Малыша обнаружили вечером 24 октября. Прибывшие медики осмотрели мальчика, после чего его передали в специализированное учреждение.

Надзорное ведомство контролирует проверку обстоятельств случившегося. Отдельно решается вопрос о дальнейшей судьбе мальчика.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Ереване, где новорождённого обнаружили во дворе жилого дома. Ребёнка нашли завёрнутым в одежду на улице Алабяна. На место приехали полицейские и скорая помощь. Младенца доставили в больницу, где врачи оценили его состояние как удовлетворительное. Правоохранители начали выяснять обстоятельства произошедшего.