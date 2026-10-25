В Зеленограде задержали мать, оставившую новорождённого ребёнка у жилого дома
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Полицейские задержали женщину, оставившую новорождённого ребёнка возле жилого дома в Зеленограде. Ею оказалась 27-летняя иностранка, которая, по данным МВД, находилась на территории России незаконно. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Полицейскими установлена и задержана мать ребенка. Ею оказалась иностранная гражданка 1999 года рождения, находящаяся на территории Российской Федерации незаконно», — заявила Волк.
На женщину составили административный материал по статье 18.8 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил въезда или пребывания в России.
Кроме того, полицейские готовят материалы проверки по факту оставления младенца в опасности. Их передадут в следственные органы для принятия процессуального решения. О возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.
Мальчика обнаружили прохожие вечером 24 октября. На место прибыли правоохранители и медики, которые осмотрели ребёнка. После этого малыша передали в специализированное учреждение. По данным столичной прокуратуры, женщина родила сына 16 октября, а после выписки из роддома оставила его на улице. Свой поступок она объяснила страхом, что сожитель может её бросить. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.