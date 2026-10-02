В жилом доме в Зеленограде произошёл взрыв, погиб пожилой мужчина

В пятиэтажном жилом доме в Зеленограде произошел взрыв. Инцидент зафиксирован в районе Крюково в квартире, расположенной на четвертом этаже здания, пишет SHOT.

В результате происшествия погиб 80-летний мужчина, находившийся внутри помещения. По предварительным данным, пенсионер мог совершить самоподрыв. Других пострадавших среди жильцов нет.

Всего в здании проживают 72 человека. Прибывшие на место экстренные службы оперативно эвакуировали из подъезда 25 жильцов в целях безопасности.

Придомовая территория и двор вокруг пятиэтажки оцеплены сотрудниками правоохранительных органов. Ожидается прибытие специалистов-взрывотехников и саперов для осмотра поврежденной квартиры и проверки здания на наличие опасных веществ. Обстоятельства и точные причины случившегося устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал о взрыве газового баллона в квартире в Одинцово. ЧП произошло утром 1 октября. По информации регионального МЧС, взрыв повредил балкон, остекление и межкомнатную перегородку. Хозяев дома не было, находившийся в квартире кот не пострадал.