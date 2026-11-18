Разговоры о возможном военном столкновении с Россией к 2030 году могут быть способом оправдать наращивание военных расходов и удержать американские войска в Европе. Такую оценку в беседе с «Царьградом» дал полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Поводом для обсуждения стали заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной угрозе со стороны России к концу десятилетия. Аналогичные предупреждения звучат и в Литве, а также среди представителей немецкого военного руководства.

Тимошенко считает, что европейские политики используют тему потенциального конфликта для увеличения финансирования оборонной промышленности. По его мнению, рост производства вооружений позволяет поддерживать экономическую активность на фоне проблем в других отраслях.

«Это в значительной мере шантаж, конечно. А во-вторых, это попытка оправдать увеличение расходов на военную промышленность», — заявил полковник.

Ещё одной причиной военной риторики эксперт назвал стремление европейских союзников сохранить присутствие США на континенте. По его оценке, заявления о российской угрозе становятся особенно громкими, когда Вашингтон обсуждает возможность сокращения своего военного присутствия в Европе.

При этом Тимошенко сомневается, что государства, располагающие ядерным оружием вблизи российских границ, действительно заинтересованы в прямом столкновении. В качестве примера он рассмотрел военные возможности Великобритании и её зависимость от сотрудничества с США в сфере ядерных вооружений.

Полковник также скептически оценил способность Лондона самостоятельно вести масштабные военные операции в случае конфликта. По его мнению, британская сторона скорее может поддержать действия союзников, чем выступить самостоятельной ведущей силой.

В заключение Тимошенко призвал не игнорировать военную риторику европейских политиков, даже если она используется для решения экономических и внутриполитических задач. По его мнению, подобные заявления требуют внимательного отношения и осторожности.