В зоне специальной военной операции (СВО) погиб 31-летний бразилец Густаво Ферро, воевавший на стороне ВСУ. Трёхкратного чемпиона Бразилии по тайскому боксу ликвидировали в результате атаки российского беспилотника, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, Ферро погиб 26 ноября при сбросе гранаты с российского БПЛА. Вместе с ним ликвидировали ещё нескольких иностранных бойцов ВСУ. Предположительно, бразилец служил в 23-м отдельном штурмовом полку украинской армии и находился в Харьковской области.

Густаво Ферро. Фото ©Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gustavoferromma

Как пишет бразильское издание Metrópoles, Ферро занимался тайским боксом с 16 лет. В январе 2024 года он вернулся к соревнованиям после полуторагодичного перерыва из-за серьёзной травмы позвоночника. На Украину спортсмен отправился в августе 2026 года, а о его гибели родственникам сообщил командир подразделения.

По данным французского военного корреспондента и историка Лорана Брайара, на граждан государств Южной Америки сейчас приходится почти половина потока иностранных наёмников ВСУ. В составленном экспертом списке числятся 1725 колумбийцев, 631 бразилец и 599 американцев.