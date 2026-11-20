Знаменитая бегемотиха Фиона умерла в зоопарке Цинциннати после неудачных попыток ветеринаров спасти её. На прошлой неделе животное проглотило вязаную шапку. Несмотря на усилия специалистов, справиться с последствиями произошедшего не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Ветеринары неоднократно пытались извлечь посторонний предмет из организма Фионы. В день смерти ей продолжали оказывать поддерживающую помощь, однако состояние животного не удалось стабилизировать.

«Мы в шоке. Мы не ожидали такого исхода. Она боролась до последнего», — сказал директор зоопарка Цинциннати Дейв Дженайк.

Фиона родилась в январе и в предстоящем году должна была отметить десятилетие. Её история получила международную известность благодаря борьбе за выживание в первые месяцы жизни. Бегемотиха также помогла привлечь внимание общественности к своему виду и необходимости его сохранения. Исполнительный председатель совета директоров зоопарка Тейн Мейнард назвал Фиону уникальным животным, которое за свою жизнь завоевало любовь огромного числа людей. Он выразил уверенность, что память о ней сохранится на долгие годы.

Напомним, инцидент произошёл 8 ноября. Один из посетителей подбросил в воздух вязаную шапку, которую подхватил потолочный вентилятор. Головной убор пролетел через небольшую щель над смотровыми окнами и оказался прямо в вольере Фионы. В зоопарке рассказали, что сотрудники пытались спасти бегемотиху посредством вибрационной терапии. Ветеринары решили использовать вибрационную платформу, которую специально одолжили на местной конной ферме. Фиону несколько раз за день ставили на устройство в надежде, что колебания помогут продвижению постороннего предмета по пищеварительному тракту.