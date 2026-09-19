Валентина Матвиенко проголосовала на одном из участков Петербурга
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на выборах депутатов Государственной думы IX созыва. Сенатор пришла на один из избирательных участков Санкт-Петербурга.
Матвиенко представляет Северную столицу в Совете Федерации с 2011 года. До этого она восемь лет занимала пост губернатора Петербурга.
Голосование на выборах депутатов Госдумы проходит в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. Россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: половину по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.
Для жителей Петербурга федеральной кампанией голосование не ограничивается. В городе также выбирают депутатов Законодательного собрания VIII созыва. Кроме того, проходят выборы депутатов муниципального совета МО Автово и дополнительные выборы в муниципалитетах Новоизмайловское, Красненькая речка и Оккервиль.
Ранее Life.ru сообщал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов также проголосовал на выборах в Госдуму. Он посетил участок № 153 в школе на улице Кораблестроителей.
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