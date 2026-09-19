Захарова проголосовала на выборах в Госдуму бумажным бюллетенем

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проголосовала на выборах депутатов Государственной думы IX созыва на одном из избирательных участков Москвы. Дипломат предпочла электронному формату традиционный бумажный бюллетень.

Свой выбор Захарова объяснила семейной традицией. По её словам, ей хотелось сохранить привычный для родных способ участия в голосовании.

Выборы депутатов Госдумы проходят в России в течение трёх дней — с 18 по 20 сентября. По всей стране предстоит избрать 450 депутатов: половину по федеральным партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам.

В федеральном бюллетене представлены десять партий. Одновременно с выборами в Госдуму в десятках регионов проходят кампании различного уровня, в том числе выборы депутатов законодательных собраний и глав субъектов.

Ранее Life.ru рассказывал, что Захарова сообщила о провокациях и информационных атаках, связанных с выборами. По словам дипломата, подобные случаи фиксировались как в России, так и за её пределами.