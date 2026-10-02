«Валера, ты моя ласточка»: Психиатр разрешил давать автомобилям имена и шутить с ними

Давать автомобилю имя, разговаривать с ним и эмоционально реагировать на поломки само по себе не говорит о психологических проблемах. Об этом «Абзацу» рассказал врач — психиатр-психотерапевт Тимур Муталиев.

По словам специалиста, человеку свойственно формировать эмоциональную связь с предметами, которые постоянно находятся рядом. Автомобиль может ассоциироваться с важными поездками, отношениями или целым периодом жизни, поэтому со временем у него появляется имя.

Муталиев добавил, что шутливые разговоры с машиной способны помогать человеку легче относиться к бытовым неприятностям. Поэтому привычку обращаться к автомобилю как к живому существу не стоит автоматически связывать с одиночеством или нехваткой общения.

«Если человек назвал машину Валерой, это не значит, что ему не хватает общения или он одинок», — пояснил психиатр.

Тревожным признаком, по его словам, становится другая ситуация. Если водитель действительно убеждён, что автомобиль обладает сознанием, самостоятельно принимает решения, следит за владельцем или намеренно пытается ему навредить, специалист советует обратить внимание на психическое состояние человека.

При этом переживания из-за царапины на кузове или шутки о том, что машина «обиделась», к таким проявлениям не относятся. Главное, чтобы человек продолжал понимать, что перед ним неодушевлённый предмет.

Ранее Life.ru рассказывал, что больше всего китайских автомобилей зарегистрировано в Москве (542,1 тыс.), далее идут Московская область (297,6 тыс.) и Санкт-Петербург (193,5 тыс.). В пятёрку также вошли Краснодарский край (161,2 тыс.) и Татарстан (114,6 тыс.), а в остальных регионах число таких машин не превышает 100 тысяч.