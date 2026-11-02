Китайский чиновник, похитивший государственные средства и уехавший за рубеж, потом сам возвращается. Сначала он вывозит деньги «в какие-нибудь Арабские Эмираты, Израиль или Англию», наслаждается жизнью. А затем добровольно едет обратно, возвращает средства, кается, извиняется и садится на очень приличный срок. Такую схему описал доктор экономических наук Михаил Делягин.

Он признался, что спросил знакомых китайцев: неужели у вас такие сознательные воры? В ответ ему рассказали популярный в КНР анекдот из 1990-х. Человек приходит за кредитом, ему говорят: берите сколько нужно. Он спрашивает про документы и залоги. Отвечают, что не нужно.

«А если я не верну?» — «Вам будет очень стыдно, когда предстанете перед Господом». — «Это ж когда ещё будет?» — «Вот 5-го числа не вернёте, 6-го и предстанете».

По словам Делягина, Пекин борется с преступниками и в других юрисдикциях. Для китайского государства главное — благо народа, а не соблюдение «бредовых международных формальностей».

«Когда вор украл деньги у китайского народа, к нему приходят, может быть, даже не представители китайского государства, а просто случайные люди и объясняют: „Дорогой друг, с тобой будет вот это... И вообще тебе дешевле посидеть в Китае“», — приводит «Царьград» слова экономиста. После этого человек добровольно возвращается и возвращает деньги.

А ранее Life.ru писал, что в Китае ужесточат контроль за имуществом чиновников и их родственников. В тексте принятого документа говорится, что систему декларирования личных данных руководителей нужно улучшить. Проверки предлагается проводить в тех случаях, когда «активы или расходы семьи явным образом превышают её обычные доходы».