«Вам этого не простят»: Запашный рассказал о циркачах с Украины, желающих работать в РФ

Украинские цирковые артисты регулярно обращаются в Большой московский цирк и выражают желание приехать работать в Россию. Об этом рассказал генеральный директор учреждения Эдгард Запашный.

«Мы на постоянной основе получаем звонки из Украины. Артисты из Украины готовы приезжать к нам в страну и работать в России», — заявил он.

По словам Запашного, сейчас он сам советует таким артистам не торопиться с поездкой. Руководитель цирка считает, что решение работать в России может обернуться для них серьёзными последствиями на родине.

«На сегодняшний момент я как организатор фестиваля «Идол» в Москве сам их отговариваю от этого шага, потому что понимаю, что это смелый, героический шаг. Но я говорю: «Вам его никто не простит», — рассказал Запашный.

Ранее Life.ru рассказывал, что Эдгард и Аскольд Запашные приехали с выступлениями в Луганск, несмотря на поступавшие им угрозы. Артисты привезли спектакль «И100РИЯ», а вырученные средства планировали направить на нужды городского цирка. Эдгард Запашный тогда говорил, что коллектив осознавал связанные с поездкой риски, однако артисты сами выражали желание участвовать в гастролях.